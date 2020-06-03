Вернувшийся из кругосветки фрегат "Паллада" встретили во Владивостоке

В порт зашел также легендарный барк "Седов"

Завершил "кругосветку". Фрегат "Паллада", обогнув земной шар, сегодня вернулся во Владивосток. В порт зашёл и легендарный барк "Седов", который после небольшой остановки отправится домой в Калининград. Экспедиция была организована в честь юбилея Великой Победы и двухсотлетия открытия Антарктиды.

Крупнейший в мире парусник "Седов" заходит на 33-й причал Тихоокеанского флота. Вместе с "Палладой" он участвовал в кругосветном путешествии. Только Паллада уже завершила свой поход, а Седову еще предстоит дорога домой.

Сигнальные флаги развевает морской ветер. К причалу барк буксируют маломерные суда. Швартовка заняла больше четырех часов. Но вот устанавливают трап. Командир сходит на берег для торжественной встречи.

Этот рейс - уникальный. Сразу три парусника отправились в поход. "Седов" вышел из Кронштадта, "Крузенштерн" из Калининграда, "Паллада" отчалила из Владивостока. Суда встретились в Малаккском проливе, чтобы провести совместную регату.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Скрипниковой.

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