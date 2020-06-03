"Не застрахован вообще никто": Путин потребовал действовать на опережение

Президент в среду проводит совещание по ситуации в легкой промышленности

Как решить проблемы, с которыми столкнулась лёгкая промышленность из-за коронавируса, в эти минуты обсуждают в Ново-Огарёве. Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с руководителями предприятий. Президент подчеркнул: отрасль входит в число ключевых и системнозначимых.

Он поблагодарил директоров компаний за ответственный подход к работе. Благодаря ему в период пандемии удалось быстро нарастить производство средств индивидуальной защиты и обеспечить ими медиков. Но были и сбои, на которые необходимо обратить внимание.

"Ситуация на начальном этапе показала - нам нужно скорректировать подходы к реагированию на масштабные вызовы в области здоровья людей. В том числе это касается выпуска средств индивидуальной защиты. От событий чрезвычайного характера не застрахован в мире вообще никто. И отечественный производственный комплекс, и логистика должны быть в полной мере готовы к любому развитию событий. Здесь нужно действовать загодя на опережение!" – заявил Путин.

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