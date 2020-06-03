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"Вернулась из-за рубежа": стало известно о судьбе "особенной" дочери Бондарчуков

14:14
  • среда
  • 03 июня 2020

Заграничное лечение было ей жизненно необходимо

Дочь Светланы и Федора Бондарчуков живет с семьей в Барвихе. Об этом рассказала телеведущая Ксения Собчак, которая недавно взяла интервью у экс-жены Бондарчука. 
Светлана Бондарчук показала архивное фото дочери с ДЦП

Во время интервью со Светланой Бондарчук промелькнула информация о том, что ее дочь Варвара, у которой диагностирован детский церебральный паралич (ДЦП), лечится за границей. 

"Дочь Светы и Федора Варя давно вернулась с курса лечения за рубежом, который ей был жизненно необходим, и живет, как и жила всегда, с любимой семьей в Москве, дома в Барвихе!" - поправилась Собчак. 

В беседе с телеведущей Светлана Бондарчук рассказала, что сама случайно вызвала интерес мужа к актрисе Паулине Андреевой, которая в прошлом году стала его супругой. "Наконец-то красивая актриса появилась", - сказала она режиссеру, вернувшись из театра, где играла Андреева. 

Напомним, Светлана и Федор Бондарчук познакомились в 1986 году. В 1991 году у них родился сын Сергей, в 1999 году - дочь Варвара. До 2012 года Бондарчуки скрывали информацию о своем втором ребенке. По словам Светланы, дочка выросла очень веселым и добрым человеком. У Варвары прекрасная память. "Она может рассказывать стихи целыми книгами", - говорила Бондарчук. 

Светлана и Федор объявили о разводе в 2016 году. В 2019 году режиссер женился на Паулине Андреевой.

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