"Папочка изменил мир": шестилетняя дочь Флойда растрогала людей по всему миру

Семья убитого афроамериканца прервала молчание

В Сети появилось видео, на котором дочь убитого полицейским Джорджа Флойда рассказывает о своем отце.

Шестилетняя Джианна сидит на плечах друга семьи, бывшего игрока NBA Стивена Джексона, и говорит с улыбкой и гордостью: "Папочка изменил этот мир".

"Это видео заставило меня улыбнуться этим утром. Дочь Флойда говорит о влиянии своего отца", - подписал видео автор поста. В комментариях люди со всего мира выразили слова поддержки.

This made me smile this morning #GeorgeFloyd Daughter Floyd Gianna Floyd recognising the impact of her father ❤️ pic.twitter.com/oRzDGG87Gi — Michael Dapaah (@MichaelDapaah) June 3, 2020

Тем временем, сегодня, 3 июня, семья Флойда нашла в себе силы прокомментировать события 25 мая. Рокси Вашингтон рассказала, что Флойду пришлось переехать из Хьюстона в Миннеаполис для работы, но он продолжал заботиться о семье и безумно любил свою дочь.

"Он никогда не увидит, как она вырастет, закончит школу... Ей нужен папа, у нее его больше нет", - заявила Вашингтон.

Волна антирасистских протестов прокатилась по городам США после того, как полицейский Дерек Шовин убил Джорджа Флойда при задержании 25 мая. Погибший мужчина был безоружен и не оказывал сопротивления офицерам. Последние минуты жизни Флойда попали на видео и вызвали широкий общественный резонанс как на родине мужчины, так и за пределами США.

В официальном отчете судмедэкспертизы сказано, что Флойд скончался в результате кардиопульмонарного шока – остановки сердца и дыхания, – который вызвали действия полицейского. Согласно независимому вскрытию, на котором настояли родственники погибшего, афроамериканца задушили.

Люди по всему миру требуют тщательно расследовать убийство Флойда и остановить полицейский произвол. Пока по делу задержан лишь один из четырех полицейских, которые участвовали в задержании убитого. Семья Флойда требует переквалифицировать статью обвинения Дереку Шовина на более тяжкую.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"