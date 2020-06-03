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"Папочка изменил мир": шестилетняя дочь Флойда растрогала людей по всему миру

14:40
  • среда
  • 03 июня 2020

Семья убитого афроамериканца прервала молчание

В Сети появилось видео, на котором дочь убитого полицейским Джорджа Флойда рассказывает о своем отце.

Шестилетняя Джианна сидит на плечах друга семьи, бывшего игрока NBA Стивена Джексона, и говорит с улыбкой и гордостью: "Папочка изменил этот мир".

"Это видео заставило меня улыбнуться этим утром. Дочь Флойда говорит о влиянии своего отца", - подписал видео автор поста. В комментариях люди со всего мира выразили слова поддержки. 

Тем временем, сегодня, 3 июня, семья Флойда нашла в себе силы прокомментировать события 25 мая. Рокси Вашингтон рассказала, что Флойду пришлось переехать из Хьюстона в Миннеаполис для работы, но он продолжал заботиться о семье и безумно любил свою дочь.

"Он никогда не увидит, как она вырастет, закончит школу... Ей нужен папа, у нее его больше нет", - заявила Вашингтон.

Волна антирасистских протестов прокатилась по городам США после того, как полицейский Дерек Шовин убил Джорджа Флойда при задержании 25 мая. Погибший мужчина был безоружен и не оказывал сопротивления офицерам. Последние минуты жизни Флойда попали на видео и вызвали широкий общественный резонанс как на родине мужчины, так и за пределами США.

В официальном отчете судмедэкспертизы сказано, что Флойд скончался в результате кардиопульмонарного шока – остановки сердца и дыхания, – который вызвали действия полицейского. Согласно независимому вскрытию, на котором настояли родственники погибшего, афроамериканца задушили.

Люди по всему миру требуют тщательно расследовать убийство Флойда и остановить полицейский произвол. Пока по делу задержан лишь один из четырех полицейских, которые участвовали в задержании убитого. Семья Флойда требует переквалифицировать статью обвинения Дереку Шовина на более тяжкую.

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