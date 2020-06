"Папочка изменил мир": шестилетняя дочь Флойда растрогала людей по всему миру

В Сети появилось видео, на котором дочь убитого полицейским Джорджа Флойда рассказывает о своем отце.

Шестилетняя Джианна сидит на плечах друга семьи, бывшего игрока NBA Стивена Джексона, и говорит с улыбкой и гордостью: "Папочка изменил этот мир".

"Это видео заставило меня улыбнуться этим утром. Дочь Флойда говорит о влиянии своего отца", - подписал видео автор поста. В комментариях люди со всего мира выразили слова поддержки.

This made me smile this morning #GeorgeFloyd Daughter Floyd Gianna Floyd recognising the impact of her father ❤️ pic.twitter.com/oRzDGG87Gi