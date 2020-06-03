ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

14:48
  • среда
  • 03 июня 2020

Он признался, что давно не смотрел в зеркало

70-летний актер Михаил Боярский сообщил, что он находится на самоизоляции на даче. Его окружают родные и близкие. 
Боярский рассказал о чувственном счастье

На днях Боярский записал видео, призвав граждан помочь двум детям, которым необходима трансплантация костного мозга. 

Интернет-пользователи восхитились добротой и отзывчивостью Боярского. Некоторым показалось, что на видео актер выглядит уставшим и сильно похудевшим. Ему пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.

- Михаил Сергеевич, как ваше здоровье? Вы очень сильно похудели, - пишут в комментариях. 

- Чудесный и замечательный актер с большим сердцем! Здоровья вам. 

- Классный, добродушный актер.

- Честь и хвала великому актеру.

- Благородное дело. 

Журналисты kp.ru спросили Боярского о его самочувствии. "Я в зеркало не смотрел на себя давно - это не имеет значения. У меня все хорошо, здоров", - сказал народный артист РСФСР. 

В апреле Михаил Боярский рассказал, что он сдал тест на коронавирус.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Боярский
Михаил Боярский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.