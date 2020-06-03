Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

Он признался, что давно не смотрел в зеркало

70-летний актер Михаил Боярский сообщил, что он находится на самоизоляции на даче. Его окружают родные и близкие.

На днях Боярский записал видео, призвав граждан помочь двум детям, которым необходима трансплантация костного мозга.

Интернет-пользователи восхитились добротой и отзывчивостью Боярского. Некоторым показалось, что на видео актер выглядит уставшим и сильно похудевшим. Ему пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.

- Михаил Сергеевич, как ваше здоровье? Вы очень сильно похудели, - пишут в комментариях.

- Чудесный и замечательный актер с большим сердцем! Здоровья вам.

- Классный, добродушный актер.

- Честь и хвала великому актеру.

- Благородное дело.

Журналисты kp.ru спросили Боярского о его самочувствии. "Я в зеркало не смотрел на себя давно - это не имеет значения. У меня все хорошо, здоров", - сказал народный артист РСФСР.

В апреле Михаил Боярский рассказал, что он сдал тест на коронавирус.

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