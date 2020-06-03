Депутат Мосгордумы Игорь Бускин: Москва остается одним из самых зеленых мегаполисов мира

Москвичи стали бережнее относиться к природе

Депутат Мосгордумы Игорь Бускин рассказал о реализации в Москве экологических инициатив и программ, направленных на сохранение экологии столицы.

"Несмотря на то, что Москва является одним из самых крупных мегаполисов мира, наша столица богата зелеными насаждениями. Тем более что правительством Москвы, мэром города всячески поддерживается такая инициатива. Сегодня существуют программы: "Миллион деревьев", с этого года стартовала новая семейно-экологическая акция "Наше дерево" и многие другие", - рассказал депутат в интервью "Аргументам и Фактам".

По его словам, подобные акции благотворно сказываются на экологической грамотности горожан, и москвичи начинают бережнее относиться к природе. Сейчас Москва остается одним из самых зеленых мегаполисов мира, подчеркнул Бускин.

"Хочу обратиться ко всем жителям столицы. Не бойтесь высаживать у себя во дворах плодовые деревья: яблони, вишни, груши, естественно, с учетом подземных коммуникаций и согласования паспорта цветников. Они и выглядят очень красиво, и ничуть не меньше дают кислорода, чем другие растения", - сказал он.

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