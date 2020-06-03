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Названы симптомы коронавируса у домашних животных

15:19
  • среда
  • 03 июня 2020

Кошки и собаки по-разному переносят болезнь

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Признаки COVID-19 у кошек и собак могут проявляться по-разному. Собаки переносят коронавирус легче и практически бессимптомно, в отличие от кошек. У последних, в случае заражения коронавирусом, проявляются типичные для острой респираторной инфекции симптомы: повышенная температура, кашель, чихание, истечения из носовой полости и глаз.

Также у некоторых животных наблюдаются признаки острой кишечной инфекции, рвота и диарея, передает РБК.

Врачи рекомендуют в такие моменты сократить общение с питомцем, не брать его на руки и не давать себя лизать. Если у животного выявят заболевание, его изолируют и назначат противовирусное и симптоматическое лечение.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), кошки и собаки могут заразиться коронавирусом от человека, но не наоборот. Также известно о случае, когда одна кошка заразила COVID-19 другую.

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