Минздрав назвал первый симптом коронавируса

Это поражения кожи

Минздрав России обнародовал в среду методические рекомендации по COVID-19. В них, в частности, сказано о первых симптомах болезни. Это поражения кожи, в частности, сыпь.

В Минздраве рекомендуют делать тесты на антитела к коронавирусу при плановой госпитализации. "Рекомендуется проводить тестирование всех пациентов, поступающих в медицинские организации для оказания плановой медицинской помощи", - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Министерство также расширило список медикаментов для лечения коронавируса у взрослых.

Ранее стало известно, что в России начинаются клинические испытания отечественной вакцины от COVID-19. Подробнее смотрите в репортаже "ТВ Центра":

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"