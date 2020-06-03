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Минздрав назвал первый симптом коронавируса

15:34
  • среда
  • 03 июня 2020

Это поражения кожи

Минздрав России обнародовал в среду методические рекомендации по COVID-19. В них, в частности, сказано о первых симптомах болезни. Это поражения кожи, в частности, сыпь.

В Минздраве рекомендуют делать тесты на антитела к коронавирусу при плановой госпитализации. "Рекомендуется проводить тестирование всех пациентов, поступающих в медицинские организации для оказания плановой медицинской помощи", - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Министерство также расширило список медикаментов для лечения коронавируса у взрослых.

Ранее стало известно, что в России начинаются клинические испытания отечественной вакцины от COVID-19. Подробнее смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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