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Самойлова снова надела обручальное кольцо

15:21
  • среда
  • 03 июня 2020

Развод отменяется?

Модель Оксана Самойлова, которая подала заявление о разводе с рэпером Джиганом, впервые за долгое время надела обручальное кольцо. 
"Мне просто все равно": Самойлова туманно высказалась о разводе с Джиганом

В марте поклонники заметили, что мать четырех детей перестала носить обручальное кольцо, с которым до того она почти никогда не расставалась. В апреле модель обвинила мужа в предательстве и объявила о разводе. 14 июня они должны встретиться в суде, чтобы решить вопрос о разделе недвижимости и алиментах. 

Между тем фанаты надеются, что звезды передумают разводиться. Они живут в одном доме, ездят в гости к родным, играют с детьми. Самойлова даже позволяет Джигану приобнять ее на камеру. А на последних видео, опубликованных в сториз Instagram, внимательные поклонники разглядели на ее пальце обручальное кольцо. 

"Я не страдаю, не мучаюсь, у меня нет депрессии, - призналась недавно модель. - У меня все хорошо, я не злюсь и не обижаюсь, мне просто все равно. Общаемся мы отлично, с этим проблем у нас за 10 лет не было и сейчас нет". 

Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. Они воспитывают четырех детей. После рождения сына рэпер ушел в загул и попал в наркологическую клинику. Избавившись от зависимости, он записал несколько песен в честь жены и стал изо всех сил исполнять роль примерного семьянина.

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