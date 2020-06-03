Самойлова снова надела обручальное кольцо

Развод отменяется?

Модель Оксана Самойлова, которая подала заявление о разводе с рэпером Джиганом, впервые за долгое время надела обручальное кольцо.

В марте поклонники заметили, что мать четырех детей перестала носить обручальное кольцо, с которым до того она почти никогда не расставалась. В апреле модель обвинила мужа в предательстве и объявила о разводе. 14 июня они должны встретиться в суде, чтобы решить вопрос о разделе недвижимости и алиментах.

Между тем фанаты надеются, что звезды передумают разводиться. Они живут в одном доме, ездят в гости к родным, играют с детьми. Самойлова даже позволяет Джигану приобнять ее на камеру. А на последних видео, опубликованных в сториз Instagram, внимательные поклонники разглядели на ее пальце обручальное кольцо.

"Я не страдаю, не мучаюсь, у меня нет депрессии, - призналась недавно модель. - У меня все хорошо, я не злюсь и не обижаюсь, мне просто все равно. Общаемся мы отлично, с этим проблем у нас за 10 лет не было и сейчас нет".

Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. Они воспитывают четырех детей. После рождения сына рэпер ушел в загул и попал в наркологическую клинику. Избавившись от зависимости, он записал несколько песен в честь жены и стал изо всех сил исполнять роль примерного семьянина.

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