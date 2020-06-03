Путин договорился о цене на специальный комплект спортивной одежды

Коллекцию Putin Team представила российская компания

Владимиру Путину пошьют индивидуальный комплект спортивной одежды российского производства. Коллекция называется Putin Team. С предложением к президенту России обратился директор компании "Юниформ Ателье" Дмитрий Шишкин на совещании по ситуации в легкой промышленности.

"Я бы очень хотел вам предложить отшить для вас индивидуальные комплекты этой коллекции. Вы как человек, увлекающийся спортом, надеюсь, по достоинству оцените это, и тем самым поддержите нас, отечественного производителя", - обратился Шишкин к Путину.

"Спасибо большое за предложение, будет очень здорово. О цене договоримся, надеюсь?" – улыбнулся глава государства.

Шишкин рассказал президенту, что его предприятие производит профессиональную спортивную экипировку и коллекции горнолыжной одежды - в том числе для европейских компаний. Коллекция Putin Team была представлена в 2019 году с целью популяризации отечественной продукции, передает ТАСС.

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