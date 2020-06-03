ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин договорился о цене на специальный комплект спортивной одежды

15:27
  • среда
  • 03 июня 2020

Коллекцию Putin Team представила российская компания

Владимиру Путину пошьют индивидуальный комплект спортивной одежды российского производства. Коллекция называется Putin Team. С предложением к президенту России обратился директор компании "Юниформ Ателье" Дмитрий Шишкин на совещании по ситуации в легкой промышленности.
"Не застрахован вообще никто": Путин потребовал действовать на опережение

"Я бы очень хотел вам предложить отшить для вас индивидуальные комплекты этой коллекции. Вы как человек, увлекающийся спортом, надеюсь, по достоинству оцените это, и тем самым поддержите нас, отечественного производителя", - обратился Шишкин к Путину.

"Спасибо большое за предложение, будет очень здорово. О цене договоримся, надеюсь?" – улыбнулся глава государства.

Шишкин рассказал президенту, что его предприятие производит профессиональную спортивную экипировку и коллекции горнолыжной одежды - в том числе для европейских компаний. Коллекция Putin Team  была представлена в 2019 году с целью популяризации отечественной продукции, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Производство спортивной одежды
Производство спортивной одежды
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.