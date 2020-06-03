Плачущий в мечети ​Кадыров попал на видео

Его растрогала проповедь

Глава Чечни Рамзан Кадыров заплакал на проповеди в мечети "Сердце Чечни" в Грозном.

Чеченский лидер запостил у себя в "ВКонтакте" видео, которое опубликовали на его фан-странице "Кадыров за ислам". На этих кадрах Кадыров внимательно слушает проповедь и с трудом сдерживает эмоции.

Закадровый голос в этот момент произносит: "Лучший из людей тоже плакал ради нас, говоря: "О Аллах, моя умма, моя умма, плачь, брат мой, плачь, ибо эти слезу поведут тебя в Судный день к нашему заступнику".

Автор поста написал, что чеченцы благодарны Всевышнему за то, что их ведет за собой такой лидер, как Кадыров, "не раз доказавший ценность каждой своей слезы". "Чего, кроме как блага, нам ожидать от человека, над чьим сердцем преобладают подобные качества?" - говорится в тексте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"