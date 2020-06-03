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Собянин осмотрел строящийся по программе реновации дом в Ростокино

15:43
  • среда
  • 03 июня 2020

Дом планируется сдать к 1 сентября

Москва в полном объеме предоставит все необходимые ресурсы для продолжения строительства домов по программе реновации, несмотря на трудности в экономике. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. В среду он осмотрел строящегося по программе реновации дом на улице Сельскохозяйственная в Ростокино.

"Несмотря на все проблемы с экономикой города, в том числе и с достаточно серьезным дефицитом бюджета, мы приняли решение не останавливать крупнейшие строительные программы города Москвы. И одна из ключевых программ Москвы - это реновация. Это огромное количество людей, которые ждут переселения. К сожалению, во время пика эпидемии мы приостановили большинство строек по реновации, но значительная часть при этом продолжала строиться", - сказал мэр.

Мэр надеется, что строящийся в Ростокино дом будет сдан к 1 сентября. Всего в этом районе в программу реновации включены 19 пятиэтажных домов. В новые квартиры должны переехать около 4 тысяч жителей.

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