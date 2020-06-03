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Путин перечислил меры поддержки легкой промышленности

16:00
  • среда
  • 03 июня 2020

Решения войдут в общенациональный план по восстановлению экономики России

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить субсидирование скидок в размере 50% от стоимости оборудования, которое передается в лизинг предприятиям легкой промышленности.

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"Прошу правительство обеспечить субсидирование скидок по оборудованию, которое передается в лизинг предприятиям легкой промышленности. Такая скидка должна предоставляться, начиная с текущего года, как предложил министр и представители отрасли просили, в размере 50% от стоимости оборудования", - сказал Путин на совещании по поддержке легкой промышленности.

Глава государства также дал поручение правительству сделать приоритетной закупку госкомпаниями и госорганами продукции легкой промышленности у отечественных производителей.

Кроме этого, поставлена задача увеличить до одного миллиарда рублей объем субсидирования ставки кредитов для легкой промышленности.

Правительству предстоит увеличить финансирование программы льняного производства и рассмотреть вопрос о донастройке мер поддержки, которые рассчитаны в том числе на легкую промышленность.

Все решения, принятые по итогам совещания по легкой промышленности, войдут в общенациональный план по восстановлению экономики России.

Видео: план по восстановлению экономики России нуждается в доработке

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