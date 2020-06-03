Россиян с иммунитетом к COVID-19 не вносят в "коронавирусный" регистр

В список попадают люди с положительным тестом на COVID-19

Регистр COVID содержит данные о россиянах с положительным тестом на коронавирус. Пациенты с иммунитетом к коронавирусной инфекции в Регистр COVID не вносятся, говорится в инструкции по пользованию порталом.

"Граждане, у которых обнаружены антитела класса IgG к SARS-CoV-2 и которые не находятся на лечении, не вносятся в Регистр COVID", - сказано в сообщении.

В инструкции подчеркивается, что включению в регистр подлежат люди с положительным тестом на коронавирус. Кроме того, в список попадают пациенты, у которых тест отрицательный - но при этом видна явная клиническая картина COVID-19 и болезнь подтверждена другими методами диагностики. Сюда же вносятся все случаи пневмонии - вне зависимости от возбудителя и того, лечится ли человек на дому или поступил в стационар.

Выздоровевшие пациенты из Регистра исключаются. Удаляются также данные об умерших. Отсутствуют в регистре и данные о пациентах без пневмонии, у которых COVID-19 не подтвердился по итогам теста, передает "Интерфакс".

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