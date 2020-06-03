Названы сроки открытия пляжей на юге России

Это может произойти к середине июня

В Ростуризме назвали сроки открытия общественных и приотельных пляжей в Краснодарском крае и Крыму. Как ожидается, это произойдет в течение ближайших двух недель.

"Мы дорабатываем с Роспотребнадзором дополнительные требования по пляжам, потому что одна из проблем, это вопрос контроля", - сказала начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова

По ее словам, сейчас существует проблема посещения россиянами диких пляжей, передает ТАСС.

В России с 1 июня начали поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма. Такое решение ранее приняли в правительстве. Подробнее смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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