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Названы сроки открытия пляжей на юге России

16:11
  • среда
  • 03 июня 2020

Это может произойти к середине июня

В Ростуризме назвали сроки открытия общественных и приотельных пляжей в Краснодарском крае и Крыму. Как ожидается, это произойдет в течение ближайших двух недель.

"Мы дорабатываем с Роспотребнадзором дополнительные требования по пляжам, потому что одна из проблем, это вопрос контроля", - сказала начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова

По ее словам, сейчас существует проблема посещения россиянами диких пляжей, передает ТАСС.

В России с 1 июня начали поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма. Такое решение ранее приняли в правительстве. Подробнее смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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