Собянин осмотрел стартовый дом программы реновации в районе Ростокино

Мэр рассказал о ходе реализации программы реновации

Несмотря на эпидемию и сопутствующие экономические проблемы, в Москве продолжается реализация крупнейших строительных программ. Среди них реновация жилого фонда. После перерыва заработало большинство площадок. Об этом сообщил в среду Сергей Собянин, осмотрев строительство дома под расселение пятиэтажек, который возводится в районе Ростокино. 12 этажей, 110 квартир, в сентябре можно будет справлять новоселье.

Это "стартовый" дом для программы реновации в районе Ростокино. Снаружи высаживают деревья, внутри завершают отделку. На первом этаже квартиры приспособлены для маломобильных граждан, передает "ТВ Центр".

"В этом доме 4 квартиры для маломобильных групп. Две двухкомнатные, две трехкомнатные. Здесь сделаны специально расширенные проемы. Беспрепятственный выход на улицу. Есть вход из подъезда и выход на улицу через балкон", - рассказал руководитель подрядной организации Илья Зюбин.

И никаких порогов. Все продумано до малейших деталей. Удобно расположены дверной глазок и ручки на окнах. Узлы отопления в каждой квартире позволят самостоятельно регулировать температуру в комнатах и экономить семейный бюджет. Дом энергоэффективный.

На стройплощадке открыты два медицинских пункта. Безопасности уделяют особое внимание. Кроме касок, строители обязаны носить маски и одноразовые перчатки. У всех измеряют температуру, два раза в день.

Несмотря на сложности, вызванные эпидемией коронавируса, Москва продолжает программу реновации. В Ростокино в нее вошли 19 домов. Порядка 4 тысяч человек должны переехать в новые квартиры. Все обязательства город выполнит, заявил Сергей Собянин.

"Мы приняли решение не останавливать крупнейшие строительные программы города Москвы. И одна из ключевых программ Москвы – реновация. Это огромное количество людей, которые ждут переселение из ветхих пятиэтажек. К сожалению, во время пика эпидемии мы приостановили большинство строек по реновации, но значительная часть продолжала строить те объекты, которые находились уже в высокой степени готовности. Сегодня мы вышли на большинство площадок и не отступаемся от своих планов. Все необходимые ресурсы для реновации будут предоставлены в полном объеме", - отметил Собянин.

Ключи от квартир в этом доме семьи получат 1 сентября. Но строительством жилья концепция развития района не ограничивается. В Ростокино появятся новые школы, детский сад и поликлиника.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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