Вспыхнувшие в США беспорядки докатились до Европы

В США ситуация остается напряженной

Волнения из-за убийства американскими полицейскими темнокожего докатились и до Франции. В Париже вопреки запрету на массовые мероприятия из-за коронавируса люди вышли на улицы. Митинг перерос в столкновения с жандармами. В США обстановка накаляется всё больше. Многотысячные манифестации в американских городах привели к новым погромам и бесчинствам мародеров. В Вашингтон стянуты дополнительные силы военных.

У Белого дома усилили охрану. По периметру выставили ограждение примерно двухметровой высоты. И если выложенное из лент на заборе стратегического объекта имя погибшего в результате жесткого задержания афроамериканца Джорджа Флойда и оскорбительные выкрики в сторону оцепления еще относительно можно назвать мирным протестом, то летящие в полицейских предметы и попытки снести перекрытия - уже явно нечто иное, передает "ТВ Центр".

Во всех недружественных Дональду Трампу медиа дни и ночи напролет крутят картинку, как мирных протестующих травят слезоточивым газом и бьют дубинками. Не показывая, что этому предшествовало.

В Вашингтоне из-за беспорядков с понедельника действует комендантский час. Так что после 7 вечера всех этих мирно протестующих вообще не должно быть на улицах. Одно это уже повод для задержания. В Нью-Йорке нельзя выходить после 8. Но протестующие пытаются прорваться сквозь полицейское оцепление, игнорируют требования вернуться по домам. И возмущаются якобы несправедливыми арестами.

Большинство мирного населения американских мегаполисов сидит по домам, опасаясь вакханалии на улицах, в которую превратились якобы мирные протесты. Полиция не справляется ни с мародерами, ни с погромщиками. Они умудряются подраться даже друг с другом, не поделив украденные в магазинах вещи.

Одна из самых знаменитых улиц Нью-Йорка - Пятая Авеню - некогда блиставшая самыми дорогими магазинами, теперь встречает редких прохожих заколоченными наглухо окнами. Владельцы бутиков, и так уже понесшие миллионные убытки от мародеров, опасаются новых бесчинств.

Между тем перед публикой впервые выступила мать дочери Джорджа Флойда. Родные чернокожего американца потребовали справедливого расследования. Пока что полицейского обвиняют только в убийстве по неосторожности.

За спиной хорошего, по версии семьи, афроамериканца было 5 тюремных сроков, один из них за ограбление женщины. Закон Штатов позволяет полицейским максимально жестко реагировать на даже теоретическую вероятность сопротивления. Со стороны афроамериканского населения это происходит довольно часто при столкновениях с копами. Отсюда и повышенная настороженность и порой излишняя жестокость при проведении операций. Большинство американских полицейских не оправдывают действия коллег, допустивших смерть пусть даже и преступника. Но также выступают и против эскалации волны насилия и превращения страны в руины.

Протестами охвачены 45 из 50 штатов, но по странному стечению обстоятельств наиболее серьёзные погромы - там, где в руководстве демократы. Полиция как будто получила особое распоряжение не применять жестких мер, даже когда в ее сотрудников летят булыжники. Дональд Трамп обозвал губернаторов слабаками и болванами и призвал задействовать Нацгвардию. Однако сам своим президентским указом вводить войска в города, где, по сути, разворачивается гражданская война, не спешит, хотя, имеет такие полномочия. Возможно, выжидает, когда даже не лояльный ему избиратель сам поймет, до чего довели Великую Америку его оппоненты - такие либеральные демократы.

Протесты США заставили и французов вдруг вспомнить события четырехлетней давности. В 2016-м в результате якобы жесткого задержания в полицейском участке погиб 24-летний афроамериканец Адама Траорэ. Служебные проверки преступления в действиях жандармов не обнаружили. Да и задерживали его не просто так, а при попытке к бегству при обычной проверке документов. Полиция подозревала, что Траорэ и его брат занимались вымогательством. Однако давняя история вновь подстегнула еще не забытые со времен желтых жилетов погромы и стычки с полицией. И погибших афроамериканец тут явно не причем - по статистике американские полицейские при задержаниях убивают в 13 раз больше людей, чем французские.

В Германии уже высказывают опасения, что полыхнуть может по всей Европе. Ведь на фоне экономического спада после пандемии коронавируса и давними усугубившимися проблемами с мигрантами многие не понимают, как жить дальше.

Лилия Акиньшина, Борис Гладков, "ТВ Центр".

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