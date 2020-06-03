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Собянин ознакомился с работой открывшейся после смягчения ограничений прачечной

18:09
  • среда
  • 03 июня 2020

Потоки посетителей там строго разделены

Власти Москвы будут постепенно открывать различные секторы городской экономики, чтобы столица могла вернуться к нормальной жизни. Об этом заявил в среду Сергей Собянин, осмотрев прачечную в районе Марьина Роща, которая возобновила работу после вынужденного перерыва.

При этом соблюдаются масочный режим, сотрудники регулярно измеряют температуру, потоки посетителей строго разделены. В беседе с директором предприятия глава города отметил высокий уровень принятых мер и выразил надежду, что уже в ближайшие дни прачечная заработает на полную мощность. 

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