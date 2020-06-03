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Путин устроил жесткий разнос из-за разлива топлива в Норильске

16:55
  • среда
  • 03 июня 2020

Разработать план ликвидации последствий надо "прямо сейчас"

Ситуация с разливом топлива в Норильске возмутила Владимира Путина. Президент поинтересовался, почему власти Красноярского края отреагировали на чрезвычайную ситуацию только через два дня после происшествия.
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Губернатор Красноярского края Александр Усс на совещании с главой государства признался, что реальная картина происшествия выяснилась лишь после того, как в соцсетях появились тревожные сообщения.  А до того, 29 мая, поступила информация о том, что на территории Надеждинского металлургического комбината загорелся легковой автомобиль – тогда как на самом деле разгерметизировалась емкость с дизельным топливом.

По словам губернатора края, единственный вариант утилизации собранных нефтепродуктов - их сжигание. В то же время, опыта сжигания такого объема топлива на территории Красноярского края нет – так что Усс не может гарантировать ликвидацию последствий за две недели.

Владимир Путин удивился тому, что органы власти узнают о ЧП из социальных сетей. И объяснения губернатора его не устроили.

"При разливе топлива в акваториях различных рек, водоемов, вообще на морях применяются же реагенты соответствующие и так далее. Надо это сделать оперативно, как можно быстрее, прямо сейчас", - потребовал российский лидер. Путин добавил, что вынужден дать поручение правоохранительным органам оценить работу должностных лиц в связи с ЧП.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на совещании сообщила, что предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах в районе разлива нефти под Норильском превышены в десятки тысяч раз. В грунт и воду вылилась в общей сложности 21 тысяча тонн нефтепродуктов. ЧП произошло на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая. Автомобиль врезался в хранилище с топливом, резервуар разгерметизировался.

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