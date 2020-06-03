Путин готов объявить режим ЧС федерального уровня из-за инцидента в Норильске

МЧС поручено как можно быстрее ликвидировать последствия разлива топлива

Обстановку в Норильске после разлива нефтепродуктов следует признать чрезвычайной ситуацией федерального уровня. С таки предложением обратился к Владимиру Путину на совещании глава МЧС Евгений Зиничев. Президент инициативу поддержал.

"Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен… Конечно, ключевой вопрос - утилизация собираемых нефтепродуктов", - отреагировал глава государства.

Министр объяснил необходимость введения режима ЧС возможностью привлекать к ликвидации последствий разлива топлива силы и средства федеральных органов власти, проводить закупки у единого поставщика, обеспечить все необходимые преференции. Чтобы исправить ситуацию в Норильске, понадобятся очень серьезные ресурсы.

Путин поинтересовался, как быстро глава МЧС сможет представить конструктивный план работы. Министр пообещал подготовиться к 4 июня, однако Путин дал ему еще день. "Хорошо, послезавтра мне доложите", - потребовал глава государства.

Инцидент на ТЭЦ-3 в Норильске произошел 29 августа, однако власти узнали о нем из соцсетей лишь 2 дня спустя. Автомобиль врезался в хранилище топлива, резервуар разгерметизировался. В почву и воду попало в общей сложности более 20 тысяч тонн нефтепродуктов.

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