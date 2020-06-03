В огороде жительницы Подмосковья поймали дикобраза (видео)

Как он туда попал, неясно

Удивительная история произошла в Подмосковье. Жительница одной из деревень в Талдомском районе встретила в собственном огороде дикобраза, передает "ТВ Центр".

В лесничестве, куда женщина обратилась за помощью, сначала подумали, что она обозналась. Ведь в подмосковных лесах такие звери не водятся. Но убедившись в том, что ошибки нет, лесники развернули спасательную операцию. Перепуганное животное в руки не давалось, поймать его удалось лишь с помощью двух бочек. В итоге, дикобраза благополучно доставили в ближайший мини-зоопарк. Откуда он появился в деревенском огороде, так и осталось загадкой.

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