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Трамп заявил о желании заключить ядерный пакт с Россией

17:57
  • среда
  • 03 июня 2020

Президент США признал, что это самая большая проблема в мире

Соглашение с Россией о ядерных вооружениях необходимо. Отсутствие такого договора Дональд Трамп считает самой большой мировой проблемой.
Сенат урезал возможности Трампа по СНВ-3

"Я хочу ядерного пакта, потому что эта самая большая в мире проблема", — сказал Трамп.

2 августа прекратилось действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. США заявили, что вышли из соглашения из-за  того, что Россия его нарушает. Москва, в свою очередь, неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей. В соответствии с ДРСМД, сторонам запрещалось иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

Другой договор - о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - вступил в силу в 2011 году. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021-го. В августе прошлого года Дональд Трамп, по его словам, обсуждал новое ядерное соглашение с Россией и Китаем. Президент США считает, что Пекин также должен быть вовлечен в процесс контроля вооружений, передает ТАСС.

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