Уголовные дела о разливе нефтепродуктов в Норильске переданы в СК

В рамках одного из дел задержан начальник цеха ТЭЦ-3

Центральный аппарат Следственного комитета России получил все уголовные дела, возбужденные после разлива нефтепродуктов в Норильске. Уже есть задержанные, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По поручению председателя Следственного комитета России все материалы уголовных дел о разливе нефтепродуктов в Норильске переданы для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства", - заявила Петренко журналистам.

Представитель СК подтвердила также, что в рамках одного из уголовных дел задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК". Следователи уже допрашивают должностных лиц, ответственных за несвоевременное информирование населения о чрезвычайной ситуации.

Владимир Путин ранее провел совещание по ситуации с разливом топлива в Норильске. Президента возмутил тот факт, что власти Красноярского края узнали о ЧП только спустя 2 дня – и то из соцсетей. Глава государства одобрил объявление чрезвычайной ситуации федерального масштаба и поручил правоохранительным органам выяснить обстоятельства происшествия, передает ТАСС.

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