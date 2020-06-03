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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в ночь на 4 июня

18:58
  • среда
  • 03 июня 2020

После шторма резко потеплеет

Дожди, пролившиеся на столицу 3 июня, были лишь своеобразной "артподготовкой", которую провела погода. В ночь на четверг на Москву обрушатся ливень и сильный ветер: МЧС предупреждает, что порывы могут достигать 17 метров в секунду.
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В то же время, в центре погоды "Фобос" успокоили москвичей: грядущий шторм ознаменует коренной перелом в погоде. Воздушный массы с юга принесут в столицу тепло. Небо прояснится уже днем 4 июня, атмосферное давление повысится, воздух прогреется до +19-21градуса.

5 июня – уже +20-22, переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. 6 июня местами все еще пройдут дожди, но температура поднимется до +22-24 градусов. Как ранее прогнозировали специалисты центра "Фобос", в Москве наступит климатическое лето.

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