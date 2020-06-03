СКР показал видео с места розлива нефтепродуктов в Норильске

Ситуация с разливом топлива в Норильске возмутила Владимира Путина

Чрезвычайная ситуация федерального масштаба будет объявлена на севере Красноярского края. В Норильске на территории теплоэлектроцентрали, произошёл разлив дизельного топлива. Значительная его часть попала в реку Амбарная.

Владимир Путин в среду заслушал доклады о ситуации в зоне бедствия. Возмущение президента вызвало то, что авария - разгерметизация резервуара, - произошла ещё 29 мая, но информация о ней фактически скрывалась. Из доклада губернатора края Александра Усса следовало и то, что ликвидировать загрязнение реки крайне сложно: Амбарная не судоходна, дорог там нет. Разлившиеся нефтепродукты придётся сжигать

Как доложил руководитель предприятия, при аварии там руководствовались планом ликвидации разлива нефтепродуктов, и направили соответствующие оповещения властям. Разбираться, как передавалась информация и каким образом реагировали на неё различные органы, будут, по поручению президента, правоохранительные органы. Возбуждено три уголовных дела. СКР обнародовал видео следственных действий в Норильске.

По последним данным, причиной ЧП стало проседание опор резервуара в подтаявшем грунте. Из хранилища вылилось более 20 тысяч тонн топлива.

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