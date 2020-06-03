Спасатели собрали 80 тонн нефтепродуктов на месте разлива топлива в Норильске

Место происшествия обработано сорбентами

Отряд морской спасательной службы из Мурманска привлечен к ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3. Специалистыс большим опытом – они работали более чем на 50 местах подобных ЧП по всему миру. С поверхности реки Амбарная под Норильском они собрали 80 тонн нефтепродуктов.

Специалисты выставили несколько линий заграждений на реке, это ограничило распространение пятна. На месте ЧП произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.

"На сегодняшний день перемещено порядка 800 кубометров с грунта с той территории, которая была подтоплена. С воды мы сегодня собрали 80 тонн", - сообщил журналистам первый вице-президент компании "Норникель", которой принадлежит ТЭЦ-3, Сергей Дяченко. В пресс-службе компании добавили, что на месте также было откачено 262 тонны дизельного топлива.

Разгерметизация резервуара с дизельным топливом на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" произошла 29 мая. Всего разлилось около 20 тысяч кубометров топлива. Сейчас на месте ликвидации разлива работают 250 человек и 72 единицы техники.

Президент Владимир Путин поручил правоохранительным органам разобраться в ситуации. Возбуждено несколько уголовных дел, задержан начальник одного из цехов ТЭЦ, напоминает ТАСС.

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