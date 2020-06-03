ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спасатели собрали 80 тонн нефтепродуктов на месте разлива топлива в Норильске

19:44
  • среда
  • 03 июня 2020

Место происшествия обработано сорбентами

Отряд морской спасательной службы из Мурманска привлечен к ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3. Специалистыс большим опытом – они работали более чем на 50 местах подобных ЧП по всему миру. С поверхности реки Амбарная под Норильском они собрали 80 тонн нефтепродуктов.
СКР показал видео с места разлива нефтепродуктов в Норильске

Специалисты выставили несколько линий заграждений на реке, это ограничило распространение пятна. На месте ЧП произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.

"На сегодняшний день перемещено порядка 800 кубометров с грунта с той территории, которая была подтоплена. С воды мы сегодня собрали 80 тонн", - сообщил журналистам первый вице-президент компании "Норникель", которой принадлежит ТЭЦ-3,  Сергей Дяченко. В пресс-службе компании добавили, что на месте также было откачено 262 тонны дизельного топлива.

Разгерметизация резервуара с дизельным топливом на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" произошла 29 мая. Всего разлилось около 20 тысяч кубометров топлива. Сейчас на месте ликвидации разлива работают 250 человек и 72 единицы техники.

Президент Владимир Путин поручил правоохранительным органам разобраться в ситуации. Возбуждено несколько уголовных дел, задержан начальник одного из цехов ТЭЦ, напоминает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Загрязнение реки в Норильске
Загрязнение реки в Норильске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.