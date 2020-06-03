Разлив нефтепродуктов в Норильске. Главное

По факту инцидента возбуждено три уголовных дела

Чрезвычайная ситуация федерального характера объявлена на севере Красноярского края. В Норильске на территории теплоэлектроцентрали ещё 29 мая произошёл разлив дизельного топлива. Значительная его часть попала в реку Амбарная. Владимир Путин сегодня заслушал доклады о положении в зоне бедствия и потребовал от правоохранительных органов выяснить, почему информация об аварии несколько дней фактически скрывалась.

Пожаром дело не ограничилось. Из резервуара на территории ТЭЦ вытекло 20 тысяч кубометров дизельного топлива. Часть - и значительная - устремилась к реке. И вот уже с воздуха хорошо виден масштаб катастрофы. Рядом с синими озерами будто кровью наливается река Амбарная. Владимир Путин проводит экстренное совещание, передает "ТВ Центр".

"29 мая - по предварительной информации, из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация резервуара, в результате произошел разлив топлива на технологическую дорогу с последующим возгоранием. Одновременно продолжилась утечка топлива в акваторию рек Далдыкан и Амбарная. В подразделения МЧС России информация о чрезвычайной ситуации поступила по линии Единой дежурной диспетчерской службы только 31 мая. Все это время предприятие пыталось собственными силами ликвидировать последствия разлива", - отметил Евгений Зиничев.

Спасатели, приступив к ликвидации последствий, сразу установили специальные заграждения, чтобы топливо не разливалось дальше, начали откачивать горючее. Правда, сработать они могли еще эффективнее, если б узнали о ЧП вовремя, а не спустя 2 дня. А теперь разлившиеся нефтепродукты придётся сжигать.

На то, чтобы убрать масляное пятно полностью, даже двух недель будет мало, считает министр экологии. Задачу осложняет и масштаб происшествия, и географические особенности: река мелкая, а дороги, ведущие к месту разлива, непроходимые.

Кобылкин Дмитрий: Ситуация очень тяжелая, я не представляю себе, как сжигать в арктической зоне такое количество топлива. Надо постараться максимально извлечь топливо, смешать его с соответствующими реагентами химическими и в случае, когда совсем будет уже тяжко, наверное, чего-то сжечь. Но такой костер на такой площади - это будет большая проблема.

Путин: Кто эффективно может эту задачу решать, по вашему мнению?

Кобылкин: Силами самой компании, мне кажется, решить это будет сложно. Такого нет опыта, масштаба.

Путин: Вопрос был - не кому трудно, а кто может решить.

Кобылкин: Я думаю, только МЧС. С подключением, может быть, военных.

Спасатели уже собрали свыше сотни тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта, сообщает глава МЧС. А в четверг прибудет подмога из Сибирского спасательного центра.

Уже возбуждено три уголовных дела по статьям "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод". Все материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

Сообщается, что один человек задержан - это начальник котлотурбинного цеха. Вячеслав Старостин. От дачи показаний он отказался. Идут допросы. Назначены судебные экспертизы - с их помощью установят сумму ущерба и причины катастрофы.

Ольга Оксенич, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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