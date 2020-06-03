Зачем Запад развязал информационную войну против России

Попытки укрепить образ России как врага для западного мира будут усиливаться, отмечают политологи

США и их союзники развязали полномасштабную информационную войну против России. Главная цель атакующих - формирование образа внешнего врага и перепланировка мирового пространства исходя из интересов Вашингтона. Примеры тому представили в среду в докладе специалистов Центра политической информации. Атаки происходят на фоне полного отсутствия доказательств - лишь пресловутый принцип "хайли-лайкли" - и нулевой реакции международного сообщества на подобные вызовы.

Представляя свой доклад публике, его создатели отмечают - о ведении информационной войны против России известно, кибераналитики в первую очередь попытались описать её размах, передает "ТВ Центр". В одном только твиттере было изучено 800 тысяч англоязычных публикаций, 200 тысяч аккаунтов. И далеко не все пользователи являются теми, за кого себя выдают.

"Всё чаще и чаще мы видим хорошо маскируемые аккаунты, не только спецслужб, разных участников информационного процесса. И подчас отличить, где аккаунт реального человека, а где иной аккаунт - бывает довольно сложно", - говорит эксперт Артем Курицын.

То есть весь массив интернет-сообщений, в которых Россия выставляется в образе врага, успешно создаётся по определённым шаблонам. В докладе опубликованы графики, на которых показано, как изменялись обвинения с течением времени. С американских выборов 2016-ого главными злодеями стали русские хакеры, а затем и российские спецслужбы. В последние два года бездоказательные обвинения нашей страны в кибератаках только усиливаются. Если верить всем публикациям в Твиттере, то русские хакеры уже не останавливаются ни перед чем. И вот уже чешские СМИ пишут о кибератаках на местные больницы. Конечно, след по IP адресу ведёт из Москвы. И этого - с высокой долей вероятности достаточно - чтобы в очередной раз выдвинуть обвинение.

Достоверно известно, что США следили за своими друзьями. Чего стоит скандал с прослушкой телефона Ангелы Меркель, о котором сегодня словно забыли. Методы вмешательства американцев разоблачил Эдвард Сноуден, опубликовавший доказательства слежки за странами Европы. Впрочем, США превращали в руины целые государства. Югославия, Ирак, Ливия. Хилари Клинтон открыто радовалась смерти Каддафи, а позже, проиграв выборы, публично выставляла агрессором Россию.

О том, что США буквально в ручном режиме управляли Украиной, устроив там госпереворот, демократы тоже стараются не вспоминать. Хотя запись переговоров Байдена и Порошенко пролила свет на реальную цену украинской независимости. Теперь в Киеве сильнее всех стараются закрепить за Россией образ государства-агрессора. Это оправдывает любое давление на нашу страну, будь то санкции или избирательность международного права. Агрессор по своей сути не должен торговать газом с Европой, побеждать на Олимпиаде или спасать Сирию от войны. При этом другая точка зрения постоянно блокируется.

"Цель очень простая. Это смягчение позиции российского руководства по определённым вопросам. Это могут быть тактические вопросы, например, строительство газопровода или отказ от определенного участка рынка. И стратегические", - рассуждает директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Это значит, что попытки укрепить образ России как врага для западного мира будут усиливаться. Авторы доклада отмечают, что тренды из англоязычных соцсетей перемещаются и в русскоязычные. В финале в распространённую ложь о стране должны поверить её же жители. Но добиться этого сложнее, если люди вокруг понимают, что происходит.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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