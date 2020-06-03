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Лукашенко отправил в отставку кабинет министров

20:07
  • среда
  • 03 июня 2020

Белорусский лидер пообещал обойтись без радикальных изменений

Правительство Белоруссии отправлено в отставку. Решение принял президент республики Александр Лукашенко, глава государства подписал соответствующий указ.
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Нынешний состав правительства работает с 18 августа 2018 года, им руководил премьер-министр Сергей Румас. Теперь оно распущено, а предложения по новому составу обсуждались 3 июня на совещании у президента Белоруссии.

Лукашенко заявил, что участники совещания провели консультации, изучили действующий состав правительства, новые кандидатуры и внесли свои предложения. По словам белорусского лидера, действующий президент в преддверии выборов всегда определял состав кабмина заранее, передает телеканал "Беларусь-1". Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что "революции не будет". Президент не считает нужным радикально менять кадровый состав при формировании нового правительства.

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