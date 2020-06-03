Зеленский оставил украинцев без кофе и лососины

Президент решил бороться с контрабандой

Владимир Зеленский призвал представителей украинского бизнеса покончить с контрабандой. Президент Незалежной предупредил украинцев, что борьба с контрабандистами чревата лишениями: могут возникнуть перебои с кофе, хамоном и лососиной.

"Но если мы будем с этим бороться и какое-то время у нас не будет кофе, лосося, хамона – переживем это время, но покажем им, что не будет другого. Нет другого шанса, как сломать им хребет. Или давайте их пропускать", — заявил Зеленский на встрече с предпринимателями в Хмельницкой области.

Президент сообщил бизнесменам, что назначил главой администрации Закарпатской области генерала СБУ Алексея Петрова. По словам Зеленского, Петрова боятся и все местные "большие контрабандисты". После одной из операций, которую провел против нелегальных торговцев Петров, те пригрозили, что в области больше не будет ни продуктов, ни текстиля, ни кофе.

Но при этом, утверждает Зеленский, большинству контрабандистов понятно, что больше их пропускать не будут. Сейчас, по словам президента Украины, на всех таможнях идет "проверка мощностей": кто кого, смогут ли власти выдержать.

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