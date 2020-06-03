ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский оставил украинцев без кофе и лососины

20:31
  • среда
  • 03 июня 2020

Президент решил бороться с контрабандой

Владимир Зеленский призвал представителей украинского бизнеса покончить с контрабандой. Президент Незалежной предупредил украинцев, что борьба с контрабандистами чревата лишениями: могут возникнуть перебои с кофе, хамоном и лососиной.
Что Зеленский сделал за год у власти: мнения политологов

"Но если мы будем с этим бороться и какое-то время у нас не будет кофе, лосося, хамона – переживем это время, но покажем им, что не будет другого. Нет другого шанса, как сломать им хребет. Или давайте их пропускать", — заявил Зеленский на встрече с предпринимателями в Хмельницкой области.

Президент сообщил бизнесменам, что назначил главой администрации Закарпатской области генерала СБУ Алексея Петрова. По словам Зеленского, Петрова боятся и все местные "большие контрабандисты". После одной из операций, которую провел против нелегальных торговцев Петров, те пригрозили, что в области больше не будет ни продуктов, ни текстиля, ни кофе.

Но при этом, утверждает Зеленский, большинству контрабандистов понятно, что больше их пропускать не будут. Сейчас, по словам президента Украины, на всех таможнях идет "проверка мощностей": кто кого, смогут ли власти выдержать.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.