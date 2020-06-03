Режим ЧС федерального уровня введен в Красноярском крае из-за ЧП в Норильске

На месте работает правительственная комиссия

Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня введен на территории Красноярского края из-за разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Решение приняла правительственная комиссия, которая работает в регионе после ЧП.

"На территории Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Данное решение принято 3 июня в рамках оперативного заседания правительственной комиссии под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева", - сообщили в тревожном ведомстве.

Ранее 3 июня Владимир Путин провел совещание по ситуации в Норильске, где из резервуара ТЭЦ вылилось более 20 тысяч тонн топлива. Президента возмутил тот факт, что власти Красноярского края узнали о ЧП только спустя 2 дня – и то из соцсетей. Глава государства одобрил объявление чрезвычайной ситуации федерального масштаба и поручил правоохранительным органам выяснить обстоятельства происшествия.

Спасатели сообщают, что с поверхности реки Амбарная в Норильске собрано более 80 тонн топлива. Обработано более 800 кубометров грунта на месте ЧП.

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