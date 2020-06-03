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Дурной пример: Зеленский нарушил введенный из-за коронавируса карантин

21:19
  • среда
  • 03 июня 2020

Президент Украины посетил закрытый ресторан

Введенный из-за эпидемии коронавируса на Украине карантин смягчен с 1 июня. Однако для кафе и ресторанов ограничения пока сохраняются: они до 5 числа могут работать только на вынос или принимать посетителей на летних площадках.
Зеленский оставил украинцев без кофе и лососины

Однако это не стало препятствием для президента Украины, посетившего Хмельницкий. Владимиру Зеленскому захотелось выпить чашечку кофе – и украинский лидер, недолго думая, заглянул в ближайший ресторан.

Фотографию президента, пьющего кофе, опубликовала пресс-служба офиса Зеленского. "Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", — подписан снимок.

В правительстве объявили, что с 1 июня Украина перешла к новому этапу смягчения карантина. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что эпидемическая ситуация позволяет открыть фитнес-центры и учебные заведения, возобновить автомобильное сообщение между областями и железнодорожные перевозки, напоминает "Страна.ua".

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