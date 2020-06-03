В Белом доме высказались о состоянии здоровья Трампа

Стали известны результаты медосмотра президента США

Дональд Трамп прошел ежегодный медицинский осмотр. О состоянии здоровья президента США проинформировала общественность официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.

"Президент прошел ежегодный медицинский осмотр, результаты которого будут обнародованы позднее. Но если вкратце, то президент по-прежнему здоров", - заявила Макинани журналистам.

Ранее местные СМИ сообщили, что Трамп укрывался в подземном бункере в центре Вашингтона, испугавшись беспорядков у Белого дома. Волна беспорядков прокатилась по городам США после убийства полицейскими афроамериканца в Миннеаполисе. Выступления сопровождались стычками с полицией.

Американский лидер опроверг сообщения газет. Трамп заявил, что действительно спускался в бункер в течение дня – но лишь для инспекции.

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