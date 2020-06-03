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Минздрав вернул восемь клиник к оказанию плановой помощи

22:01
  • среда
  • 03 июня 2020

Медучреждения входят в привычный режим работы

Московские клиники, ранее перепрофилированные для борьбы с коронавирусом, возвращаются к оказанию плановой помощи. С 3-го июня к привычному режиму вернулись еще 8 медучреждений, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
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"Это разного профиля клиники, в том числе занимающиеся заболеваниями эндокринной системы, занимающиеся вопросами колопроктологии, кардиологии, травматологии. Восемь клиник, которые активно принимали участие в лечении москвичей, возвращаются к своему привычному режиму", -  сказал министр в эфире Первого канала. Михаил Мурашко подчеркнул, что эти клиники обеспечивают пациентам высокотехнологичную медицинскую помощь.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных для лечения коронавирусной инфекции коек в федеральных и частных клиниках. В документе отмечается, что должна быть восстановлена работа по оказанию плановой медицинской помощи - в первую очередь высокотехнологичной.

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