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Коварная ягода: кому нельзя есть клубнику

09:09
  • четверг
  • 04 июня 2020

Не всем она приносит пользу

Медики рассказали, кому противопоказано есть клубнику.

В первую очередь, это касается аллергиков и тех, кто имеет проблемы с ЖКТ. При гастрите и язве мелкие косточки с поверхности ягоды раздражают слизистую, пишет Cursorinfo.

Клубнику не рекомендуется есть тем, у кого повышенное давление – ягода плохо сочетается с препаратами от гипертонии.

Лучше не употреблять клубнику тем, у кого проблемы с суставами, поскольку ягода содержит щавелевую кислоту, ее употребление может быть опасно при переломах и спортивных нагрузках. Кроме того, клубничный сок может способствовать появлению подагрического болевого синдрома.

Особо осторожными должны быть диабетики, так как в одной порции клубники (150 граммов) содержится около 10 граммов сахара. В сезон можно легко превысить свою дневную норму.

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