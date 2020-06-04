Все данные "Социального мониторинга" уничтожат после пандемии

Власти не намерены нарушать права граждан

Всю информацию о гражданах, содержащуюся в приложении "Социальный мониторинг" и в системе цифровых пропусков, уничтожат после снятия всех ограничений и отступления коронавируса.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

"Все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является нарушением прав граждан", - заверил мэр.

Собянин отметил, что в период самоизоляции цифровые технологии, сервисы для работы на удаленке и дистанционного образования получили мощный толчок в развитии.

"Во многом неповоротливая машина госрегулирования станет более подвижной. Многие процессы пойдут быстрее. И самое главное, отпадет всякая шелуха ненужной суеты. Мы больше будем ценить жизнь и простые человеческие радости", - заключил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"