Собянин: через год москвичи вернутся к прежнему образу жизни

Отмена ограничений будет зависеть от сроков появления массовой вакцины от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение масок в столице могут отменить осенью или в начале следующего года, когда появится массовая вакцина от коронавируса.

"Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни. Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины", - заявил мэр в интервью ТАСС.

В настоящий момент в Москве введен масочный и перчаточный режим. В транспорте, магазинах и общественном транспорте необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Маски также нужно использовать во время прогулок, которые в тестовом режиме разрешили жителям города до 14 июня.

В Москве число тех, кто выздоровел за сутки, превысило количество поставленных диагнозов почти в 2 раза. Из больниц выписались 3 тысячи 385 москвичей. Выявили 1 тысячу 842 случая заболевания - это самый низкий показатель с конца апреля. За весь период болезнь побороли более 91 тысячи жителей столицы. Подтвердился COVID-19 у 187 тысяч 216 человек.

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