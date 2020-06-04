Вскрытие показало COVID-19 у убитого полицейскими Джорджа Флойда

Его похоронят 9 июня

Джордж Флойд, который погиб 25 мая в результате действий полицейских в Миннеаполисе, переболел коронавирусной инфекцией. Это показало вскрытие, которое попросили провести родственники погибшего.

Как пишет The Guardian, Флойд переболел COVID-19 в апреле. При этом судебно-медицинская экспертиза показала, что вирус не был фактором, повлиявшим на смерть афроамериканца.

Закрытые похороны Джорджа Флойда состоятся 9 июня в Хьюстоне. Публичное прощание с ним пройдет накануне.

Напомним, полицейский Дерек Шовин задушил Джорджа Флойда во время задержания. Он наступил 46-летнему мужчине на шею. Флойд скончался в реанимации. Этот трагический инцидент вызвал волну антирасистких протестов в США и Европе. Шовина обвинили в непредумышленном убийстве, а трех его коллег - в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

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