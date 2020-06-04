ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вскрытие показало COVID-19 у убитого полицейскими Джорджа Флойда

08:41
  • четверг
  • 04 июня 2020

Его похоронят 9 июня

Джордж Флойд, который погиб 25 мая в результате действий полицейских в Миннеаполисе, переболел коронавирусной инфекцией. Это показало вскрытие, которое попросили провести родственники погибшего. 

Власти США затягивают процесс по делу об убийстве Джорджа Флойда
"Папочка изменил мир": шестилетняя дочь Флойда растрогала людей по всему миру

Как пишет The Guardian, Флойд переболел COVID-19 в апреле. При этом судебно-медицинская экспертиза показала, что вирус не был фактором, повлиявшим на смерть афроамериканца. 

Закрытые похороны Джорджа Флойда состоятся 9 июня в Хьюстоне. Публичное прощание с ним пройдет накануне. 

Напомним, полицейский Дерек Шовин задушил Джорджа Флойда во время задержания. Он наступил 46-летнему мужчине на шею. Флойд скончался в реанимации. Этот трагический инцидент вызвал волну антирасистких протестов в США и Европе. Шовина обвинили в непредумышленном убийстве, а трех его коллег - в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Рисунок Джорджа Флойда
Рисунок Джорджа Флойда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.