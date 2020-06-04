В корабле Илона Макса нашли российские детали

Без них стыковка была бы невозможна

Успешная стыковка корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX с МКС стала возможной благодаря российским комплектующих. Речь идет о стыковочном адаптере IDA, пояснил эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.

В интервью "РИА Новости" он заявил, что основная конструкция адаптера была разработана и изготовлена ракетно-космической корпорацией "Энергия".

Роскосмос в 2019 году сообщал, что РКК "Энергия" по заказу Boeing разработала и изготовила три летных образца и четыре элемента для испытаний основной конструкции адаптера IDA. Первый образец был утерян в результате неудачного запуска корабля Dragon в июне 2015 года.

Накануне немецкая газета Der Tagesspiegel рассказала, что Илон Маск подсмотрел концепцию пуска своих ракет у России. Если раньше США использовали совместную доставку грузов и астронавтов на МКС, то сейчас решили использовать раздельный способ.

Компания SpaceX 30 мая со второй попытки запустила к МКС ракету Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon. Это первый случай в истории освоения космоса, когда астронавтов на борт станции доставила частная компания.

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