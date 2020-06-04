Москва потратит на борьбу с коронавирусом четверть триллиона рублей

Против COVID-19 брошены все силы

Москва попала в число самых дисциплинированных городов по индексу снижения уровня активности граждан в период коронавируса.

"Москвичи показали высокий уровень ответственности. Это реально спасло нас от катастрофы. <...> Благодарен москвичам за их терпение и понимание", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

Мэр отметил, что на борьбу с коронавирусом брошены все силы и деньги. Так, по подсчетам властей, столица суммарно потратит на борьбу с COVID-19 порядка четверти триллиона рублей, еще около 500 миллиардов рублей город потеряет в доходах 2020 года.

Ранее Собянин заявил, что масочный режим в Москве может продлится до середины осени.

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