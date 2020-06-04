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Хакеры, мафия и протестующие: зачем США создают вражеский образ России

08:48
  • четверг
  • 04 июня 2020

Штаты воспользовались легким способом найти виновных, считает эксперт

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили противостояние США с Россией. Почему США год за годом пытаются раздуть противостояние с нашей страной, тогда как сталкивается Америка совсем с другими угрозами - от терроризма до пандемии коронавируса? На какие ухищрения идёт заокеанская пропаганда, пытаясь создать из России образ врага? И какие ценности в этой борьбе должна отстаивать наша страна? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

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"Они давно создают образ врага через такой бренд, который называется "русские хакеры". На американских каналах во всех бедах винят "русских хакеров". В 90-е годы таким брендом была "русская мафия". США переживают очень тяжелое время. В стране  - пучина беспорядков. И тут сложно выбрать стратегию, как правильно вразумить людей. В этом случае легко сказать, кто виноват. Демократы? Нет. Кто-то управляет этими конфликтами и, конечно же, опять "русский след". Появляются специальные символы и знаки. И даже есть фотографии тех, кто стоит в протестах, у кого татуировки на русском языке", - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео.

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