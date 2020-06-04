Столичные рестораторы получат арендные каникулы

На такую меру поддержку смогут рассчитывать почти 400 рестораторов

Почти 400 рестораторов в Москве смогут оформить арендные каникулы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. По его словам, почти четыре десятка предприятий уже получили помощь от города.

"Общий объем такой поддержки для московских кафе и ресторанов составит 283,5 миллиона рублей. Помощь от города уже получили 37 предприятий общепита и сэкономили на аренде 21,8 миллиона рублей", - рассказал Ефимов.

Кроме того, за помощью обратились владельцы 54 магазинов, арендующие помещения или земельные участки у города. Они оформили арендные каникулы почти на 50 миллионов рублей.

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