ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Столичные рестораторы получат арендные каникулы

08:36
  • четверг
  • 04 июня 2020

На такую меру поддержку смогут рассчитывать почти 400 рестораторов

Почти 400 рестораторов в Москве смогут оформить арендные каникулы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. По его словам, почти четыре десятка предприятий уже получили помощь от города.

"Общий объем такой поддержки для московских кафе и ресторанов составит 283,5 миллиона рублей. Помощь от города уже получили 37 предприятий общепита и сэкономили на аренде 21,8 миллиона рублей", - рассказал Ефимов.

Кроме того, за помощью обратились владельцы 54 магазинов, арендующие помещения или земельные участки у города. Они оформили арендные каникулы почти на 50 миллионов рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Ресторан в Москве
Ресторан в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.