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Россияне стали чаще покупать алкоголь в больших бутылках

08:52
  • четверг
  • 04 июня 2020

Сказалась ситуация с COVID-19

Во время карантина в России выросли продажи крепкого алкоголя в большой таре. 
Мосгордума приняла закон о запрете продажи алкоголя в барах площадью менее 20 метров

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование компании Nielsen, в апреле 2020 года россияне купили на 19% больше бутылок водки, чем в апреле прошлого года. Популярность виски выросла на 52%. Речь идет о бутылках объемом выше одного литра. 

Такие цифры могут показаться странными, учитывая, что в последние годы спрос на большую тару постепенно падал. Примерно за год продажи водки сократились на 26%, а продажи виски - на 5%.

Однако коронавирус скорректировал покупательское поведение россиян. Вероятно, люди стали приобретать алкоголь в больших бутылках, чтобы реже выходить из дома в магазин. 

Ранее заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев предположил, что отмена карантина приведет к волне алкоголизации в России.

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