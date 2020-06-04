Россияне стали чаще покупать алкоголь в больших бутылках

Сказалась ситуация с COVID-19

Во время карантина в России выросли продажи крепкого алкоголя в большой таре.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование компании Nielsen, в апреле 2020 года россияне купили на 19% больше бутылок водки, чем в апреле прошлого года. Популярность виски выросла на 52%. Речь идет о бутылках объемом выше одного литра.

Такие цифры могут показаться странными, учитывая, что в последние годы спрос на большую тару постепенно падал. Примерно за год продажи водки сократились на 26%, а продажи виски - на 5%.

Однако коронавирус скорректировал покупательское поведение россиян. Вероятно, люди стали приобретать алкоголь в больших бутылках, чтобы реже выходить из дома в магазин.

Ранее заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев предположил, что отмена карантина приведет к волне алкоголизации в России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"