Собянин похвалил москвичей за спасение города от катастрофы

Горожане ответственно подошли к режиму самоизоляции

Москвичи в период пандемии коронавируса показали высокий уровень ответственности. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он поблагодарил горожан за терпение и понимание.

"Есть индекс снижения уровня активности городов мира. Москва находится в трети самых дисциплинированных. Москвичи показали высокий уровень ответственности. Это реально спасло нас от катастрофы", - сказал Собянин в интервью ТАСС.

Он отметил, что из-за угрозы распространения коронавируса половина офисных работников Москвы перешла на дистанционный режим работы. После окончания пандемии удаленка может частично остаться, но людям важно живое общение. По прогнозам мэра, к обычной жизни Москва вернется через год.

"Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни. Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины", - сказал мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"