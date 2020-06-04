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Собянин похвалил москвичей за спасение города от катастрофы

09:06
  • четверг
  • 04 июня 2020

Горожане ответственно подошли к режиму самоизоляции

Москвичи в период пандемии коронавируса показали высокий уровень ответственности. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он поблагодарил горожан за терпение и понимание.

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"Есть индекс снижения уровня активности городов мира. Москва находится в трети самых дисциплинированных. Москвичи показали высокий уровень ответственности. Это реально спасло нас от катастрофы", - сказал Собянин в интервью ТАСС.

Он отметил, что из-за угрозы распространения коронавируса половина офисных работников Москвы перешла на дистанционный режим работы. После окончания пандемии удаленка может частично остаться, но людям важно живое общение. По прогнозам мэра, к обычной жизни Москва вернется через год.

"Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни. Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины", - сказал мэр.

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