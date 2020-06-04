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Названы простые способы распознать прослушку на своем телефоне

09:39
  • четверг
  • 04 июня 2020

Эксперт призвал к бдительности

Наличие приложений и дополнительного программного обеспечения, которое не устанавливал пользователь, может свидетельствовать о том, что смартфон находится на прослушке. 
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Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков посоветовал россиянам регулярно проверять приложения на телефоне. Можно установить программу, которая проводит аудит приложений и при необходимости останавливает их работу. 

“Кроме того, если вы видите, что телефон живет какой-то своей жизнью: включается - выключается, когда вы его не трогаете, то вполне вероятно, это тоже является признаком того, что запущена программа прослушки", - цитирует Кускова 1prime.ru.

Если телефон быстро разряжается и перегревается, когда человек его не использует, то это тоже может свидетельствовать о прослушке. Не исключено, конечно, что проблема кроется в батарейке, но при наличии сомнений лучше отнести устройство в сервисный центр.

По словам эксперта, прослушку на телефон могут устанавливать мошенники, бизнес-конкуренты или, например, ревнивые супруги.

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