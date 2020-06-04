Московские врачи за сутки вылечили более 3 тыс. пациентов с коронавирусом

Ситуация с COVID-19 в столице постепенно стабилизируется

В Москве выздоровел еще 3061 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Все люди получили результаты тестов, которые показали отсутствие у них COVID-19.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3061 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 94715", - сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, еще пять городских стационаров в столице, ранее перепрофилированных для госпитализации пациентов с коронавирусом, вернутся к нормальному режиму работы.

"Ситуация с коронавирусом в Москве постепенно стабилизируется, больничные мощности для пациентов с COVID-19 в таком объеме уже не требуются. Сейчас в Москве создан резервный коечный фонд на базе пяти временных госпиталей, который дает нам возможность постепенно возвращать ранее перепрофилированные стационары к привычной работе. Для этих целей в госпиталях для ветеранов войн №1, 2 и 3, а также в клинических больницах имени Давыдовского и Жадкевича в общей сложности освободится более 2,8 тысячи коек. В целом, общий коечный фонд обратно перепрофилированных стационаров составит практически 6 тысяч коек", - сказала Ракова (цитата по ТАСС).

Ранее в столице начались работы по возвращению к стандартному режиму пяти перепрофилированных под лечение коронавируса стационаров. Это госпиталь на Шаболовке, клинические больницы им. Плетнева, им. Мухина, им. Демихова и №31. В этих медучреждениях освободится более 3 тысяч коек.

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