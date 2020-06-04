Американцы бросились массово скупать автоматы Калашникова на фоне погромов

На них объявлены большие скидки

Американцам предоставили скидки на автоматы Калашникова на фоне массовых беспорядков.

Как сообщает "Российская газета", в акции участвуют 11 модификаций винтовок на платформе АК от компании RWC Group, торгующая оружием под брендом Kalashnikov USA. В комплекте также прилагаются глушитель, тритиевый прицел, пять магазинов и чехол.

Издание отмечает, что автоматы Калашникова пользуются у американцев большим спросом.

RWC Group зарегистрировала собственный бренд Kalashnikov USA в 2015 году, после того, как российский концерн "Калашников" попал под санкции США. Оружие произоводится на заводе во Флориде.

В США уже несколько дней не утихают массовые антирасистские протесты после убийства белым полицейским чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Акция охватила несколько десятков городов США. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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