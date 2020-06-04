"Ты вспомнишь меня?" Обнародована предсмертная переписка Цывиной с возлюбленным

Она словно предчувствовала свой уход

Актер Денис Сердюков, который стал последней любовью актрисы Ирины Цывиной, опубликовал их личную переписку.

Сердюков хранит все СМС, полученные от Цывиной. Экс-супруга Евгения Евстигнеева предчувствовала свою скорую кончину, считает актер. Иначе она бы не отправила такое сообщение за 10 дней до смерти: "Если я умру, ты хоть вспомнишь меня?"

Сердюков тогда успокоил возлюбленную. "Может, я раньше", - ответил он. "Дурачок", - пожурила его Цывина. Они сошлись на том, что только Богу известно, кто и когда умрет. "Ладно, спи, мой прекрасный. Мы живы, и все хорошо", - написала актриса, которая была на несколько лет старше своего избранника.

Днем 17 апреля Цывина написала Сердюкову: "Я сплю". Вечером он отправил ей сообщение: "Зая, как ты? Как чувствуешь себя?" На эти СМС актриса не ответила. Она умерла в ночь на 18 апреля 2019 года.

Денис Сердюков подтвердил, что у Цывиной были проблемы с алкоголем. Она отказывалась признать свою зависимость и обижалась на Сердюкова, когда тот пытался ее вразумить. Незадолго перед смертью она так плохо себя чувствовала, что даже не могла самостоятельно добраться до кухни.

"Ссорились мы только из-за ее определенного состояния, - рассказал актер sobesednik.ru. - Постоянно были в переписке, когда не были рядом. Если она мне не звонила, а начинала писать СМС, где шла речь о ребенке, которого она хочет, это был верный признак, что она уже приняла. Я мчался к ней…"

Цывина скончалась в возрасте 55 лет. У нее осталось двое взрослых детей - Евгений и Зинаида.

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