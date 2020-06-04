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В июне россиян ждут две короткие рабочие недели

10:37
  • четверг
  • 04 июня 2020

Это с связано с празднованием дня России и проведением парада Победы

Роструд напомнил россиянам о двух сокращенных рабочих неделях в июне.
Раскрыты детали Парада Победы 24 июня

Это связано с празднованием Дня России 12 июня (пятница), а также в связи с нерабочим днем 24 июня (среда), на который намечен парад Победы.

Таким образом, россияне будут работать с 8 по 11 июня, а отдыхать с 12 по 14 июня включительно. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на один час в связи с тем, что он является предпраздничным.

Через неделю россияне будут работать 22, 23 июня и 25, 26 июня. 24 июня объявлено нерабочим днем с сохранением заработной платы. Предшествующее ему 23-е число предпраздничным не считается и продолжительность рабочего дня на час не сокращается.

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