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В МЧС нашли способ ликвидировать разлив топлива в Норильске

11:37
  • четверг
  • 04 июня 2020

Площадь загрязнения - 180 тысяч квадратных метров

Аэромобильная группировка спасателей Сибирского центра МЧС прибыла этим утром в Норильск. Специалисты помогут ликвидировать последствия разлива топлива на местной теплоэлектростанции. Организовать работу по утилизации нефтепродуктов поручил Владимир Путин. В регион также прибыл глава МЧС Евгений Зиничев. По его словам, решение, которое позволит справиться с последствиями аварии, уже найдено.
Разлив нефтепродуктов в Норильске. Главное

Группировка МЧС в новосибирском аэропорту "Толмачёво". Спасатели грузят на борт мотопомпы, снаряжение, которое позволит в тундре им ликвидировать последствия крупной экологической аварии в течение ближайших полутора недель.

"100 человек, которые при себе имеют палаточный городок, необходимые средства жизнеобеспечения на 10 суток, в том числе продукты питания, ГСМ, а также транспортные средства, в том числе лодки", - заявил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

Загрязненная река Амбарная, по-прежнему алые от дизтоплива береговые линии (см. видео). Акваторию обработали сорбентом. Поперек русла установлены секции боновых заграждений. Ловушки задерживают нефтепродукты на поверхности воды. Затем во временные емкости смесь откачивают насосами. Остановить распространение топлива удалось лишь в 50 километрах вверх по реке. Площадь загрязнения - 180 тысяч квадратных метров. Сегодня район, где произошел токсичный розлив, осмотрел глава МЧС Евгений Зиничев. В числе первых на ликвидацию последствий из Мурманска были направлены специалисты Морской спасательной службы, имеющие серьезный опыт подобных работ в разных странах.

Подробности смотрите в репортаже Егора Киселева.

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